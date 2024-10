Hockenheim – Beim DTM-Finale in Hockenheim wird der Meistertitel entschieden

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Beim Finale vom Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) auf dem Hockenheimring fällt am 19./20. Oktober die Titelentscheidung. Der Italiener Mirko Bortolotti geht für das SSR Performance-Team auf einem Lamborghini Huracan an den Start und ist nach 14 von 16 Rennen mit 204 Punkten Tabellenführer. Mit 15 Zählern Rückstand liegt der Südafrikaner Kelvin van der Linde im Abt-Audi R8 mit 189 Punkten auf dem zweiten Rang. Ebenfalls noch Titelchancen hat der gebürtige Münchner Maro Engel im Mercedes-Benz AMG GT3 mit 184 Zählern. Der noch amtierende DTM-Gewinner vom Vorjahr Thomas Preining aus Österreich liegt mit seinem Porsche 911 GT3 mit 143 Punkten auf dem fünften Gesamtrang.

Die zwei Rennen über jeweils eine Stunde in Hockenheim werden am Samstag und am Sonntag jeweils um 13.30 Uhr gestartet und werden auch beim Fernsehsender ProSieben live übertragen. Tickets für das DTM-Finale auf dem Hockenheimring gibt es ab 39 Euro, Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Eintrittskarten für die Rennen sind direkt am Hockenheimring erhältlich, weitere Informationen gibt es unter www.DTM.com.



Text Michael Sonnick

Foto 1: Audi-Pilot Kelvin van der Linde möchte sich beim Finale in Hockenheim den DTM-Titel 2024 holen (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Porsche-Pilot Thomas Preining aus Österreich gewann 2023 den DTM-Titel auf dem Hockenheimring (Foto Michael Sonnick)