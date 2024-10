Hirschberg – „Trainer, wir schenken Dir den Titel“

Hirschberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Steffen Piffkowksi, Trainer der ersten Damenmannschaft, verlässt zum

Saisonende die S3L – private und berufliche Gründe.

Wenn es am schönsten ist, soll man bekanntermaßen aufhören – so gesehen hätte sich Steffen Piffkowksi

keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, um bereits jetzt seinen Rücktritt zum Saisonende bekannt zu geben. Vor anderthalb

Jahren kam er zum Damenhandball noch Hirschberg und schrieb seitdem eine überzeugende Erfolgsgeschichte. Sowohl die

Damen 1 in der Verbandsliga als auch die Damen 2 in der Landesliga stehen mittlerweile jeweils an der Tabellenspitze und haben sich souverän gegen alle bisherigen gegnerischen Mannschaften durchgesetzt. Ungeschlagen ganz weit vorne: Besser könnte es nicht laufen – da sind sich bei der S3L alle einig.

Umso überraschender also der Entschluss des engagierten Trainers, zum Saisonende aufzuhören. Vor allem bei „seinen Mädels“

ist die Bestürzung groß. „Trainer, wir wollen Dir den Titel schenken“ – so die erste Reaktion der Damen, die damit ihre

Verbundenheit zum Ausdruck bringen wollen. Verstanden hätten die Mädels die Entscheidung dann aber doch, betont Steffen

Piffkowski. Er habe ihnen bereits am Dienstag Bescheid gesagt, ihm war es wichtig, dass seine Mannschaft zuerst von ihm

persönlich informiert wird. Die gute Zusammenarbeit mit den Handballerinnen und das gegenseitige Vertrauen, das sei für ihn das „weinende Auge“ bei seinem Entschluss gewesen.

Die Entscheidung habe er gemeinsam mit seiner Familie getroffen. Vor allem für seinen Sohn möchte er künftig mehr Zeit haben.

Auch beruflich gebe es neue Herausforderungen, denen er sich stellen wolle. Er habe lange darüber nachgedacht und sich die

Entscheidung keineswegs leicht gemacht. „Mir war es wichtig, den Rücktritt zum Saisonende so früh wie möglich bekannt zu

geben, damit die S3L Zeit genug hat, einen guten Nachfolger zu finden“, betont er. „Ich kann mit gutem Gewissen nach dieser

Runde gehen“, setzt er fort, „wir haben zwei attraktive Damenmannschaften, es läuft wirklich alles sehr gut“. Für ihn sei es wichtig, jetzt den Focus auf die laufende Runde zu legen und die Saison mit dem bestmöglichen Ergebnis abzuschließen.

Steffen Piffkowski ist seit vielen Jahren Trainer im Damenhandball. Selbst jahrelang als Handballer in Mannheim aktiv machte er bereits mit 21 Jahren seinen Trainerschein. Im badischen Handballverband war er jahrelang stellvertretender Landestrainer der Damen. Er trainierte die 1. Damenmannschaft des TSG Mainz-Bretzenheim in der 2. Liga und war über 10 Jahre beim TSV

Birkenau für die Damen verantwortlich.

„Wir bedauern diese Entscheidung natürlich sehr“, sagt Tobias Brahm, der bei der Spielgemeinschaft als sportlicher Leiter für den gesamten Damen- und Jugendbereich verantwortlich ist. Gleichzeitig habe man auch Verständnis, Familie und Beruf gingen im

Zweifelsfall eben vor. „Wir finden es aber sehr fair, dass Steffen schon jetzt Bescheid gegeben hat“, betont Tobias Brahm. Damit habe die S3L Zeit genug, eine geeignete Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu finden. Außerdem habe die Saison ja gerade erst so richtig angefangen und man sei sich sicher, dass Steffen und „seine Mädels“ weiter so erfolgreich zusammenarbeiten. feh

Die Spielgemeinschaft „Saase3Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG

Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs

GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.

Quelle: S3L Handball Spielbetriebs GmbH