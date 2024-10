Frankenthal – NACHTRAG – Eine Person bei Unfall im Albrecht-Dürer-Ring schwerverletzt

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits bei MRN-News berichtet kam es gestern am 18.10.2024, gegen 10:00 Uhr, zu einem spektakulären Unfall im Albrecht-Dürer-Ring. Wie die Polizei nach ihren ersten Ermittlungen zum Unfallhergang nun mitteilt, befuhr ein 64jähriger mit seinem PKW den Albrecht-Dürer-Ring in Fahrtrichtung Mahlastraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte das Fahrzeug an der Einmündung der Martin-Schongauer-Straße mit zwei, am linken Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen, kam anschließend von der Fahrbahn ab und überschlug sich hierbei. Der Pkw kam schließlich in einer Grünanlage auf der Seite zum Liegen.

Die Feuerwehr Frankenthal musste die beiden Insassen, den 64jährigen Fahrer sowie die 47jährige Beifahrerin aus dem Fahrzeug befreien. Die 47jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 64jährige trug keine Verletzungen davon. Zur genauen Ermittlung zum Unfallhergang wurde ein Gutachter bestellt.



Im Einsatz waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.