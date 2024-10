Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verdächtiges Verhalten – Passant und Zeuge gesucht

Dossenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein älterer Mann soll am vergangenen Samstag, den 12.10.24, gegen 13:30 Uhr in der Wilhelmstraße zwei Kinder angesprochen und sich verdächtig verhalten haben. Ein Passant, welcher das Geschehen zufällig beobachten konnte, bemerkte das Gespräch und schickte den Mann weg. Der Unbekannte begab sich daraufhin fußläufig über die Schulstraße in Richtung der Hauptstraße. Er wird wie folgt beschrieben: älterer Herr, ca. 1,75 m groß, normale Statur, ungepflegtes Erscheinungsbild, schwarze Zähne, komplett schwarz gekleidet, Jogginghose, Jacke, T-Shirt, führte eine Edeka Tüte mit sich.

Die Hintergründe für das Verhalten des Mannes sind derzeit unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei. Im Zuge der Ermittlungen wird nach dem Passanten gesucht, welcher den Unbekannten weggeschickt hat. Er, sowie weitere Zeugen, die Hinweise auf die beschriebene Person geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim