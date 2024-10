Wörth am Rhein – Motorradfahrer schwer verletzt

Wörth am Rhein/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag verletzte sich ein Motorradfahrer schwer. Nach derzeitigem Stand befuhr der 67-jährige aus dem Kreis Germersheim die B9 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Nach übereinstimmenden Angaben der vor Ort befindlichen Zeugen, fuhr er ohne Fremdeinwirkung in die Leitplanke und stürzte. Hierbei zog er sich nicht unerhebliche Verletzungen zu und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. Die B9 in Fahrtrichtung Karlsruhe musste für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Berufsverkehr führte.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail