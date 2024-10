Wiesloch – Autounfall mit zwei Leichtverletzten

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 42-jähriger Mercedes-Benz Fahrer fuhr am Donnerstagmittag gegen 14:00 Uhr auf der L723 auf Höhe der Straße “Neues Strässel” in Richtung Walldorf als es zum Unfall kam. Ersten Ermittlungen zur Folge übersah ein am Fahrbahnrand stehender 29-jähriger Tesla Fahrer das ankommende Fahrzeug und kollidierte beim Anfahren mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Der Tesla Fahrer kam zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Durch den Unfall waren beide Fahrzeuge fahrunfähig und mussten abgeschleppt werden. Während der gesamten Maßnahmen war die Fahrbahn in Richtung Walldorf bis kurz nach 16 Uhr gesperrt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

