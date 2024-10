St. Leon-Rot – Mit abgemeldetem Auto und ohne Führerschein unterwegs

Tiefenthal/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag den 17.10.2024 gegen 16:30 Uhr kam es in der Hauptstraße in 67311 Tiefenthal zu einem Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizeiinspektion Grünstadt stieg ein 7-jähriger Junge aus Tiefenthal aus einem Pkw am Fahrbahnrand auf den Gehweg aus, um schließlich fußläufig die Straße zu überqueren. Der Junge ... Mehr lesen »