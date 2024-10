Speyer- Erneuter Diebstahl von Baustromkabel

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 16.10.24 auf den 17.10.24, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 09:20 Uhr, wurde von einem umzäunten Baustellengelände in der Nachtweide 35 Meter Baustromkabel durch bislang unbekannte Täter durchtrennt und entwendet. Ein drei Meter langes Kabel wurde an einem Kran aus der Verankerung gerissen und so unbrauchbar gemacht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

