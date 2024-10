Rhein-Pfalz-Kreis – EDEKA Stiegler eröffnet in Mutterstadt

Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute am 18.10.2024 lud EDEKA Stiegler in Mutterstadt in der Fohlenweide zu einem Presserundgang. Die Baustelle ist so weit fortgeschritten, dass man erkennen kann, wo die Reise hingeht. Auf 5500 m² wird ab dem 27.11.2024 alles Angeboten, von Frische Artikel, einem großen Obst und Gemüsebereich über eine große Fleisch- und Wurstwarenabteilung.

Ein weiteres Special wird die Käseabteilung und die Frischfischtheke. Hinzu kommt ein spezieller Getränkemarkt unter anderem mit einer riesengroßen Weinauswahl. Sven Stiegler betonte gegenüber MRN-News besonders, dass der Markt alle Artikel anbieten kann von Discountpreisen bis zu hochpreisig. Des Weiteren machten die Brüder deutlich, dass Sie bei der angebotenen Ware, sehr viel Wert auf Regionalität legen.

In Mutterstadt wird Stiegler 100 Arbeitsplätze schaffen. Die Mitarbeiter werden mit ihren Dienstleistungen von Montag bis Samstag, von 7:00 bis 22:00 den Kunden zur Verfügung stehen.