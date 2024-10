Mannheim – PKW kollidiert mit Straßenbahn – NACHTRAG

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet kollidierte gegen 10:30 Uhr ein PKW mit einer Straßenbahn in der Röntgenstraße (PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5889796 ). Ersten Unfallermittlungen zur Folge bog eine aus Fahrtrichtung Feudenheim kommende Nissan-Fahrerin, auf Höhe des Hauptfriedhofes, nach links in Richtung der Mannheimer Innenstadt ab. Die Fahrerin der Straßenbahn dürfte nach bisherigem Kenntnisstand ein Haltesignal übersehen haben und in der Folge mit der abbiegenden Nissan-Fahrerin kollidiert sein. Die Fahrerin des Nissans erlitt einen leichten Schock. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden liegt bei 9.000 Euro. Der Straßenbahnverkehr im betroffenen Bereich war für ca. 30min unterbrochen.

