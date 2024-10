Mannheim – NACHTRAG – 18-jähriger missachtet Rotlicht – drei Schwerverletzte – 80.000 Euro Schaden

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet kam es am Donnerstagnacht, gegen 21:25 Uhr, an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Käfertaler Straße (Nähe Uni-Klinik) zu einem schweren Unfall mit insgesamt drei Fahrzeugen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Mercedes die Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts und fuhr bei Rot an der Ampelanlage über die Kreuzung. In Folge dessen kam es zur Kollision mit einem Toyota und einem Audi, welche bei Grün in den Kreuzungsbereich einfuhren. Der

Mercedes, prallte gegen einen Signalmast der Straßenbahn und landete auf dem Dach liegend im Straßenbahngleisbett. Der Fahrer des Mercedes sowie seine drei Mitfahrer wurden schwer verletzt. Der 30-jährige Fahrer des Toyotas wurde leicht verletzt. Der ebenfalls 30-jährige Audifahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 80.000 Euro.

