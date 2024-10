Mannheim – Jetzt anmelden: Jugendleiter: innen-Grundkurs – Evangelische Jugend Mannheim: Jugendliche ab 15 Jahren können sich ab sofort anmelden – Lernen für‘s Leben – Kurs startet im Dezember.

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 3. Dezember beginnt der nächste Ausbildungskurs für Jugendleiterinnen. Wer viel Grundsätzliches für`s Leben lernen und für die Leitung von Gruppen ausgebildet werden möchte, kann sich ab sofort anmelden. Der Kurs beinhaltet auch einen Erste-Hilfe-Kurs. „Bei uns können die jungen Menschen viel fürs Leben, für sich selbst und für das Zusammenarbeiten mit anderen lernen“, sagt Stadtjugendreferentin Rahel Römer, die den Kurs gemeinsam mit einem Team leitet. Die Ausbildung umfasst eine sorgfältige Schulung, praktisches Handwerkszeug für die Leitung von Gruppen im Kinder- und Jugendbereich sowie Wissen über gruppendynamische Prozesse und entwicklungspsychologische Themenbereiche. Auch das Schutzkonzept „Alle Achtung. Grenzen achten, vor sexualisierter Gewalt schützen“ ist fester Bestandteil der Ausbildung.

Jugendliche ab 15 Jahren, die in Kinder- und Jugendgruppen oder bei Freizeiten mitarbeiten möchten, können von Dezember 2024 bis Mai 2025 den Ausbildungskurs absolvieren. Die Teilnahme am Grundkurs berechtigt zum Erwerb der Jugendleiter: innen-Card. Im Rahmen einer sorgfältigen Ausbildung, die 60 Stunden umfasst, werden die Jugendlichen in Theorie und Praxis auf ihre künftige Leiter: innen-Arbeit vorbereitet. Die Schwerpunktthemen des Kurses werden von den Jugendlichen mitgestaltet. Der Erste-Hilfe-Kurs kostet die Teilnehmenden 30 Euro. Für die Ausbildungskursgebühr in Höhe von 170 Euro Gebühr können Zuschüsse beantragt werden, so dass eine Kostenübernahme möglich ist. Nach erfolgreicher Teilnahme und vollendetem 16. Lebensjahr können die Absolventinnen dann die Jugendleiter: innen-Card (Juleica) beantragen.

Los geht es am 3. Dezember, 18 bis 20 Uhr in der evangelischen Jugendkirche (Waldhof) mit einem Kennenlern-Treffen. Anschließend stehen Themen wie Kommunikation, Erste-Hilfe-Kurs, Kochen und Hygiene in Theorie und Praxis, Projektmanagement und Lebensthemen auf dem Ausbildungsplan. Dazu gehört auch eine Bildungsfreizeit sowie ein Tag im kirchlichen Seilgarten „just try it“. Nach einem Abschlusswochenende vom 9.-11. Mai 2025 erhalten die Teilnehmenden am 13. Mai 2025 bei einem feierlichen Gottesdienst in der Jugendkirche ihre Jugendleiter: innen-Urkunde.

Infos: Kursleiterin Rahel Römer, Tel. 0621 / 28000-482, Mail rahel.roemer@kbz.ekiba.de

Anmeldung unter https://mannheim,ekjb.org/Schulungen/. (dv)