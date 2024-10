Mannheim/Heidelberg – Das Polizeipräsidium Mannheim besetzt drei Spitzenpositionen neu

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits zum 1. August 2024 übernahm Polizeidirektorin Anna-Katharina Kirsch die Aufgabe als Leiterin der Führungsgruppe der Schutzpolizeidirektion. Nach Funktionen an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg und im Landespolizeipräsidium, hatte sie zuletzt die Geschäftsführung des Kompetenzzentrums gegen Extremismus Baden-Württemberg inne. Mit ihrer neuen Aufgabe ist sie Ansprechpartnerin für rund 1800 Beschäftige, welche zweidrittel des Personals des Polizeipräsidiums Mannheim ausmachen. Zum 1.Oktober wurde zudem die Leitung des Führungs- und Lagezentrums, indem alle Einsätze des Polizeipräsidiums Mannheim koordiniert werden, neu besetzt. Polizeirat Philipp Hölzl übernimmt diese verantwortungsvolle Aufgabe direkt nach seinem erfolgreichen Studium zum höheren Polizeidienst. Mehr als 800 Einsätze bewältigt das Führungs- und Lagezentrum jeden Tag und gewährleistet mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für mehr als eine Million Bürgerinnen und Bürger jederzeit polizeiliche Hilfe.



Auch beim Polizeirevier Weinheim gab es einen Wechsel in der Leitung. Polizeioberrätin Maren Rimmelspacher kehrt nach vier Jahren technisch geprägter Projektarbeit in Stuttgart zurück ins Polizeipräsidium Mannheim. Neben den dort gewonnenen Eindrücken, greift sie auf einen großen Erfahrungsschatz aus früheren Tätigkeiten im Polizeipräsidium Mannheim zurück und ist auf die Herausforderungen ihrer neuen Aufgabe bestens vorbereitet. “Wir können uns sich sehr glücklich schätzen, die beiden Kolleginnen und den Kollegen in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Neben einem vielfältigen Erfahrungsschatz bringen sie alle Eindrücke aus unterschiedlichsten Bereichen mit, wovon wir als regionales Polizeipräsidium sicher profitieren werden”, so Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer zu den Neuzugängen.

