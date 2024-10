Mannheim – Gaspedal mit Bremspedal verwechselt – knapp 40.000 Euro Sachschaden verursacht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 37-jährige BMW-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 21:45 Uhr auf der Belfortstraße in Richtung Marguerrestraße und wollte am rechten Fahrbahnrand hinter einem ordnungsgemäß geparkten BMW halten. Statt auf die Bremse zu treten, betätigte sie das Gaspedal und kollidierte mit dem geparkten BMW. Anschließend prallte der BMW gegen einen davor geparkten Renault, sodass alle drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 40.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die beiden Autos der Marke BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Unfallermittlungen aufgenommen.