Landau – Gestatten, Emma I. – Studentin Emma Frey ist die neue Landauer Weinprinzessin

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Royale Neuigkeiten aus Landau: Die größte weinbautreibende Gemeinde Deutschlands hat eine neue Weinhoheit. Emma Frey alias Emma I. folgt auf Jasmin II. und trägt ab sofort die Krone der Landauer Weinprinzessin. Der Tradition folgend wurde die 23-Jährige jetzt beim Fest des Federweißen durch die amtierende Pfälzische Weinhoheit Manuel Reuther gekrönt. „Jasmin Hantke, die in den vergangenen beiden Jahren auf sehr charmante Art unsere Weine, unsere Stadt und unsere Region bei ganz vielen Anlässen repräsentiert hat, war wirklich ein Glücksfall für uns. Wir danken ihr ganz herzlich für ihr Engagement in ihrer Amtszeit“, erklärt die Leiterin des Landauer Büros für Tourismus Nina Ziegler. „Ich bin mir sicher, auch mit Emma I. haben wir eine sehr gute Wahl getroffen. Sie hat sich im Auswahlprozess gegen drei weitere Bewerberinnen behauptet und die Jury mit ihrer herzlichen Art von sich überzeugt. Wir freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit und wünschen ihr natürlich auch ganz viel Spaß und Freude beim wahrscheinlich schönsten Ehrenamt, das Landau zu bieten hat“, so die Tourismuschefin weiter.

Die 23-jährige Emma Frey, die seit 2020 in Landau lebt und aktuell in ihrem letzten Jahr Psychologie im Master an der RPTU studiert, blickt mit Spannung auf ihr Amt als Weinhoheit. „Ich habe die Stadt, die Stadtdörfer und natürlich den Wein aus der Region in den letzten Jahren sehr lieben gelernt und freue mich sehr darauf, dies alles ein Jahr lang als Botschafterin bei vielen verschiedenen Veranstaltungen repräsentieren zu dürfen, viele neue Menschen zu treffen und die Freude an der Pfälzer Lebensart weiterzureichen. Ich bin auch schon sehr gespannt auf die Kontakte mit den Winzerinnen und Winzern und darauf, was ich alles noch hinzulernen kann“, erklärt die neue Weinprinzessin.



Dass vor Emma I. eine besondere und aufregende Zeit liegt, kann Jasmin Hantke bestätigen. „Ich hatte wirklich zwei wundervolle und ereignisreiche Jahre als Landauer Weinhoheit und bin stolz, dieses Amt im Jahr unseres 750. Stadtgeburtstags ausgeübt zu haben. Auf ein einziges Highlight meiner Amtszeit kann ich mich nicht festlegen; am aller schönsten waren für mich die vielen wunderbaren Begegnungen und die Kontakte, die ich knüpfen konnte!“ so Jasmin II. Ihr besonderer Dank gelte allen Unterstützerinnen und Unterstützern, allen voran natürlich ihrer Familie und ihrem Freund, dem Team des Landauer Büros für Tourismus und natürlich dem zu ihrer Amtszeit zuständigen Tourismusdezernenten Jochen Silbernagel. Ihrer Nachfolgerin wünsche sie, dass sie während ihrer Zeit als Landauer Weinhoheit genauso schöne Erfahrungen mache wie sie selbst.