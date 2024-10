Lambrecht – Unsichere Fahrweise – Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Lambrecht/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 17.10.2024 gegen 13:45 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei Neustadt mit, dass auf der B39 von Neustadt/W. in Richtung Lambrecht ein Fahrzeug unterwegs sei, das in Schlangenlinien geführt wird. In Lambrecht konnte das Fahrzeug kontrolliert werden. Der 64-jährige Fahrer war zwar fahrtüchtig, allerdings stellte sich im Rahmen der Kontrolle heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

