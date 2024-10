Kaiserslautern – Das FCK-Heimspiel gegen den SC Paderborn wird am Samstag 19.10 live auf Sport1 übertragen

Kaiserslautern/Aus der MRN-News Nachbarschaft. Das Fußballspiel am 9. Spieltag in der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SC Paderborn 07 wird am Samstagabend, 19. Oktober um 20.30 Uhr, live auf Sport1 und auf Sky im Fernsehen übertragen. Nach der dritten Saisonniederlage (0:1) beim Auswärtsspiel bei der SV Elversberg ist der FCK mit neun Punkten auf den 12. Tabellenplatz abgerutscht. Die Paderborner liegen mit 16 Zählern auf dem dritten Tabellenrang und sind nur ein Punkt hinter 2.Liga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf mit 13 Zählern. Paderborn hatte das Heimspiel gegen Jahn Regensburg mit 3:0 gewonnen, der FCK spielte eine Woche zuvor beim Tabellenletzten in Regensburg nur 0:0-Unentschieden. In der letzten 2. Liga-Saison 2023/24 hatte der FCK das Heimspiel in der Rückrunde mit 1:2 gegen Paderborn verloren, beim Hinspiel in der Vorrunde feierten die Lauterer einen 2:1-Auswärtserfolg in Paderborn. Beim letzten FCK-Heimspiel im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg gegen den Hamburger SV kassierten die Lauterer kurz vor Spielende noch den 2:2-Ausgleichstreffer.

In den bisherigen drei Heimspielen vom 1. FC Kaiserslautern gab es noch keinen Heimsieg sondern zwei Unentschieden und eine Heimniederlage. In der Heimtabelle in der 2. Liga liegt der FCK mit nur zwei Punkten auf dem 16. Tabellenrang. Der FCK ist seit fünf Spielen ohne Sieg, der erste Heimsieg gegen Paderborn wäre für den FCK mit Trainer Markus Anfang jetzt sehr wichtig. Nach acht Spielen in der neuen Saison gab es bisher erst zwei Siege für die Roten Teufel. Beim FCK-Heimspiel gegen Paderborn ist das Museum von 18.30 bis 20 Uhr im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg geöffnet. Nach dem Paderborn-Spiel muss der FCK auswärts am 26.10 zum Tabellenführer Fortuna Düsseldorf. FCK-Torwart Julian Krahl kassierte bisher schon 13 Gegentore und blieb nur bei zwei Spielen ohne Gegentreffer.

Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Quelle

Text Michael Sonnick

Foto Michael Sonnick