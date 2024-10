Hockenheim – Standesamt geschlossen

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Hockenheimer Standesamt bleibt am Dienstag, den 22. Oktober 2024, Mittwoch, den 23. Oktober 2024, sowie Freitag, den 25. Oktober 2024, ganztags geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in dieser Zeit nicht erreichbar. Am Donnerstag, den 24. Oktober 2024, ist das Standesamt zu den gewohnten Zeiten für Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Ab Montag, den 28. Oktober 2024 gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung.

