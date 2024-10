Heidelberg – Vier neue Projekte in der Vorhabenliste

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit der Vorhabenliste informiert die Stadt Heidelberg regelmäßig in Form kurzer Steckbriefe über wichtige städtische Projekte und Vorhaben. Die Liste dient der frühzeitigen Information und fördert den Dialog zwischen Stadt und Bürgerschaft. In der Sitzung am 17. Oktober 2024 hat der Heidelberger Gemeinderat einstimmig beschlossen, die Vorhabenliste um folgende Projekte zu ergänzen:

• Bildungskommune Heidelberg: Leitbild analog-digitale Bildungslandschaft

Für eine umfassend vernetzte Bildungslandschaft soll in den kommenden vier Jahren ein ganzheitliches Leitbild entwickelt werden. Digitale und analoge Angebote sollen für Akteure jeden Alters zugänglich sein. Durch eine kooperative Vorgehensweise zwischen Stadtverwaltung und Bürgerinnen und Bürgern werden alle Akteure aktiv eingebunden.

• Neubau „Feuerwache Nord-Ost” mit Umbau der ÖPNV-Umsteigeanlage Altstadt

Ziel des Vorhabens ist ein Gesamtpaket zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV und der Sicherheit der Bevölkerung. Durch den Neubau einer Feuerwache in der Nähe des S‑Bahnhofs Altstadt als Zweitstandort der Berufsfeuerwehr kann die Feuerwehr die Bergstadtteile Schlierbach und Ziegelhausen deutlich schneller erreichen. So gewährleistet die Stadt Heidelberg, dass die Feuerwehr ihren Einsatzort innerhalb der vorgesehenen Fristen erreicht.

• Bebauungsplan Südstadt – Änderung im Bereich Kirschgarten-, Rhein- und Turnerstraße und Lenbachweg

Um dem Gymnasium „Englisches Institut“ den Neubau einer Sporthalle und die Schaffung weiterer Schulräume zu ermöglichen, soll der Bebauungsplan für einen Bereich der Südstadt angepasst werden. Neben den Flächen des Englischen Instituts schließt der geplante Geltungsbereich die Flächen der Kirche sowie Stellplatz- und Straßenflächen ein.

• Vorhabenbezogener Bebauungsplan Wieblingen – Solarpark im Gewann Weide

Um die erneuerbaren Energien weiter auszubauen, soll in der Nähe des Grenzhofes auf Freiflächen eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von circa 14,4 Megawatt entstehen. Die vorgesehenen Flächen von rund 13 Hektar sollen für das Vorhaben als Vorbehaltsflächen für Freiflächen-Photovoltaik ausgewiesen werden. Der eigentliche Solarpark soll von einem externen Träger finanziert und gebaut werden.

Nach dem Gemeinderatsbeschluss werden folgende sechs Vorhaben nicht mehr in der Vorhabenliste veröffentlicht, da sie abgeschlossen, aufgehoben oder in die laufenden Verwaltungsaufgaben übergegangen sind:

• Stellungnahme zum Teilflächennutzungsplan Windenergie

• Erweiterung der Kindertageseinrichtung Furtwängler Straße um zwei Gruppen in Holzmodulbauweise

• Sanierung Haus der Jugend

• Kommunale Wärmeplanung und Transformationspfad der Heidelberger Wärmeversorgung

• Bebauungsplan „Altstadt – Erweiterung des Universitätscampus Altstadt“

• Vorhabenbezogener Bebauungsplan Bahnstadt – An der Czernybrücke