Heidelberg baut Photovoltaik weiter aus- Sachstandsbericht vorgelegt

Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute am 18.10.2024 lud EDEKA Stiegler in Mutterstadt in der Fohlenweide zu einem Presserundgang. Die Baustelle ist so weit fortgeschritten, dass man erkennen kann, wo die Reise hingeht. Auf 5500 m² wird ab dem 27.11.2024 alles Angeboten, von Frische Artikel, einem großen Obst und Gemüsebereich über eine große ... Mehr lesen »