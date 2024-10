Mannheim – Die Rhein-Neckar Löwen verbessern sich nach Heimsieg auf den vierten Tabellenplatz

Mannheim/ Metropolregion Rhein-Neckar. Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben am Donnerstagabend beim 7. Spieltag das Heimspiel gegen den HC Erlangen mit 38:33 Toren gewonnen. Zur Halbzeit lagen die Löwen vor 5.704 Zuschauern in der SAP Arena noch knapp mit nur einem Tor (20:19) Vorsprung vorne. Erst zur Mitte in der zweiten Hälfte konnten sich die Rhein-Neckar Löwen, die ohne ihrem verletzten Spielmacher Juri Knorr antreten mussten, absetzen und den vierten Heimsieg feiern. Nach dem schwachen Saisonstart bei den Gästen aus Erlangen ist nun Trainer Martin Schwalb verantwortlich, der ja auch bei den Löwen von 2020 bis 2021 Trainer war. Beste Löwen-Werfer waren Kreisläufer Jannik Kohlbacher mit acht Treffern sowie Forsell Schefvert, der sechs Tore erzielte.

Mit dem fünften Saisonsieg haben sich die Rhein-Neckar Löwen mit ihrem Trainer Sebastian Hinze mit 10:4 Punkten auf den vorläufig vierten Tabellenplatz verbessert. Spitzenreiter in der 1. Handball-Bundesliga sind die Füchse Berlin vor MT Melsungen und Hannover-Burgdorf, alle drei Mannschaften haben 10:2 Zähler mit einem Spiel weniger als die Löwen. Das nächste Heimspiel von den Rhein-Neckar Löwen findet am Freitag, 1. November um 20 Uhr, gegen den ThSV Eisenach in der Mannheimer SAP Arena statt.

Rhein-Neckar Löwen – HC Erlangen 38:33 (Halbzeit 20:19)

Rhein-Neckar Löwen : Späth, Applegren (7 Paraden); Martinovic (5), Nothdurft (3), Plucnar, Oskarsson, Heymann (3), Moré (2/2), Davidsson (5), Groetzki (3), Forsell Schefvert (6), Willner, Lindenchrone (2), Kohlbacher (8), Grupe

HC Erlangen : Ferlin (5 Paraden), Ghedbane (1 Parade); Seitz, Nissen (5), Andreassen, Büdel (1), Bissel (2), Bezjak (1), Metzner (6), Svensson (4), Link, Steinert, Olsson, Gebala (7), Gömmel (6/2), Bauer (1)

Zuschauer: 5.704 in der SAP Arena

Die nächsten Heimspiele von den Rhein-Neckar Löwen in der 1. Handball-Bundesliga sind am :

Freitag, 01.11.2024 um 20 Uhr Rhein-Neckar Löwen gegen ThSV Eisenach

Donnerstag, 28.11.2024 um 19 Uhr Rhein-Neckar Löwen gegen VfL Gummersbach

Mittwoch, 11.12.2024 um 19 Uhr Rhein-Neckar Löwen gegen SG Flensburg-Handewitt Uwe´s Allstars

Das Abschiedsspiel von Uwe Gensheimer findet am 4. Februar 2025 statt :

Dienstag, 04.02.2025 um 19.03 Uhr Rhein-Neckar Löwen gegen Uwe´s Allstars

Text von Michael Sonnick

Foto : Rechtsaußen Patrick Groetzki erzielte beim Heimsieg drei Treffer für die Rhein-Neckar Löwen (Foto Michael Sonnick)