Wiesloch – 30-jähriger Mann in Rage

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 30-jähriger Mann geriet am Mittwochabend in Wiesloch in Rage, ging auf Personen los und beschädigte ein Auto. Zeugen meldeten der Polizei gegen 19.30 Uhr, dass in der Marktstraße ein Mann randalieren würde. Er schreie herum und gehe auf Passanten los. Beim Eintreffen einer hinzugezogenen Polizeistreife konnte vor Ort der 30-jährige Mann festgestellt werden, der von Zeugen festgehalten wurde. Er hatte zuvor zunächst auf der Treppe vor einem Anwesen in der Markstraße gesessen. Dort war er einer Anwohnerin in deren Hof gefolgt und hatte eine Kartusche mit Feuerzeuggas gegen die Hauswand geworfen. Anschließend hatte er eine an die Hauswand angelehnte Leiter genommen und damit ein im Hof stehendes Autos beschädigt. Mit dieser Leiter war er schließlich auf einen 28-jährigen Mann losgegangen, bevor er von Zeugen überwältigt und festgehalten werden konnte.

Gegen den Mann wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung ermittelt.