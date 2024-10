St. Leon-Rot – NACHTRAG – LKW Unfall auf A6

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Unterhaltung für jung und alt bot am Montag, den 14. Oktober eine kostenlose Aufführung des Marionettentheaters Trolltoll im Café Licht in der Heidelberger Rheinstrasse. In der von der AGFJ Familienhilfe organisierten Veranstaltung, während der Aktionswoche gegen Armut des Heidelberger Bündnisses, wurde das Stück “Pompom und der wilde Zausel” von Marionettenspielerin ... Mehr lesen »