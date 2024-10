Speyer – Trickdiebstahl in Supermarkt

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, gegen 15:50 Uhr, kam es zu einem Trickdiebstahl in einem Supermarkt in der Else-Krieg-Straße. Eine 19-jährige Frau sprach einen 65-jährigen Mann im Markt an und bat ihn um die Bezahlung ihrer Lebensmittel. Der Bitte kam der Mann nach und verließ nach dem Bezahlvorgang den Markt. Zu Hause stellte er den Diebstahl seiner Geldbörse fest. Durch Polizeibeamte konnte die 19-Jährige noch vor dem Supermarkt angetroffen und kontrolliert werden. Den Geldbeutel führte sie nicht mehr mit sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die junge Frau auf freien Fuß entlassen. Gegen sie wurde eine Strafanzeige wegen des Diebstahls eingeleitet. Der Geldbeutel des 65-Jährigen konnte nachträglich in einem Gebüsch in Supermarktnähe aufgefunden werden.

