Speyer – Kunstmarkt des Dombauvereins geht in die nächste Runde – Verkauf von gespendeten Kunstwerken zugunsten des Domerhalts

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 27. Oktober 2024, findet in der Zeit von 11 bis 16 Uhr im Ägidienhaus Speyer (Gilgenstraße 17) wieder der Kunstmarkt des Dombauvereins statt. Das Konzept ist so einfach wie erfolgreich: gespendete Bilder werden zu erschwinglichen Preisen verkauft und der Erlös kommt dem Domerhalt zu Gute. Das bietet zum einen die Gelegenheit, sich von Kunstwerken zu trennen, die in den eigenen vier Wänden keinen Platz mehr finden, zum anderen kann man mit neuen Bilder frischen Wind in die eigene Wohnumgebung bringen. Dem Dom tut man in jedem Fall etwas Gutes. Dem Format: „Kunstmarkt im Ägidienhaus“ sind bereits vier Verkaufsausstellungen vorangegangen. Bei der ersten Verkaufsausstellung 2017 konnten Aquarelle der Speyerer Künstlerin Ilse Barbig präsentiert werden. Das Konzept wurde schließlich erweitert und gespendete Kunstwerke namhafter Künstler wechselten zu einem mehr als fairen Preis den Besitzer. Nun besteht Ende Oktober wieder die Gelegenheit, Kunstwerke günstig zu erwerben und damit den Domerhalt zu unterstützen.

Bildspenden gesucht!

Im Vorfeld des Kunstmarktes werden wieder Menschen gesucht, die bereit sind, sich von gesammelten, ererbten, auch vergessenen Kunstwerken zu trennen. Diese können die gerahmten oder ungerahmten Werke dem Dombauverein übergeben, der sie dann in ihrem Namen verkauft. Die eingereichten Kunstwerke werden von einer Kommission aus Fachkundigen einzeln bewertet und mit einem angemessenen Preis versehen. Der Erlös wird dem Dombauverein gespendet und kommt vollständig dem Erhalt des Speyerer Domes zugute. Auf Wunsch erhält der Verkäufer eine Spendenquittung. Zu den Spendern gehört in diesem Jahr die bekannte Künstlerin Gerdi König, die für den Dombauverein bereits die Etiketten der aktuellen Domweinedition gestaltet hat. Ihr großformatiges Werk „Konrads Traum“ soll im Rahmen des Kunstmarkts versteigert werden. Der Vielfalt der Werke sind keine Grenzen gesetzt: Aquarelle, Zeichnungen, auch Stiche, Radierungen, Holzdrucke, Lithographien, Ölgemälde, Gouachen etc. sind möglich. Vorzugsweise sollten es gut erhaltene Originale bzw. Originaldrucke in einer limitierten Auflage sein. Nicht angeboten werden sollen Kunsthandwerk, Gebrauchskeramik, Devotionalien, Schmuck und „Antiquitäten“.

Anders als in den vergangenen Jahren werden die Kunstwerke (die Einreichung ist auf fünf Werke beschränkt) vor dem Kunstmarkt am Freitag 18.10., von 14 Uhr bis 17 Uhr, und am Samstag, 19.10., 10-13 Uhr, direkt im Ägidienhaus in Empfang genommen.