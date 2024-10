Sinsheim – TSG verpflichtet Paul Pajduch als neuen Technischen Direktor

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim komplettiert seine neue sportliche Leitung und verpflichtet Paul Pajduch vom amtierenden österreichischen Double-Sieger Sturm Graz als neuen Technischen Direktor. Der 30 Jahre alte ehemalige Fußballprofi folgt somit dem ebenfalls neu installierten Geschäftsführer Sport der TSG, Andreas Schicker, mit dem er bereits in Österreich erfolgreich zusammengearbeitet hat.

„Es ist ja bekannt, dass ich bei Sturm Graz in den vergangenen Jahren sehr gut und vor allem erfolgreich mit Paul Pajduch zusammengearbeitet habe. In dieser Zeit ist ein enormes Vertrauensverhältnis endstanden, so dass ich nie ein Geheimnis daraus gemacht habe, dass Paul mein absoluter Wunschkandidat für die vakante Stelle des Technischen Direktors hier in Hoffenheim war. Deswegen bin ich froh und glücklich, dass wir uns mit Graz auf einen Wechsel von Paul in den Kraichgau einigen konnten und wir in Zukunft auch hier in Hoffenheim wieder gemeinsam mit dem gesamten Team des sportlichen Bereichs eng zusammenarbeiten werden“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer bei der TSG, zur Verpflichtung von Pajduch.

Paul Pajduch hat vor seiner Arbeit als Vereinsfunktionär eine Profikarriere als Torwart verfolgt und stand dabei unter anderem beim österreichischen Bundesligisten SV Kapfenberg unter Vertrag. Seit 2018 arbeitete der 30 Jahre alte Ex-Profi bereits an der Seite von Andreas Schicker bei Sturm Graz – und das zunächst als Spielanalyst, dann als Chefscout und zuletzt als Technischer Direktor des amtierenden, österreichischen Doublesiegers. Bei der TSG wird sich Pajduch vor allem mit den Schwerpunkten Scouting und Kaderplanung beschäftigen. Gemeinsam mit Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport) und Frank Kramer (Direktor Sport) wird Pajduch als Technischer Direktor künftig die sportliche Leitung in Hoffenheim bilden.

