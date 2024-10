Schriesheim – Kind wird von Straßenbahn erfasst

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Junge wurde am Donnerstag von einer Straßenbahn erfasst. Der 13-Jährige hatte sich an der Haltestelle Schriesheim-Bahnhof befunden. Aus bislang unbekanntem Grund geriet er um kurz vor 11:30 Uhr mit seinem Fuß zwischen den Bahnsteig und der einfahrenden Bahn. Dabei zog sich das Kind Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Wie schwer die Verletzungen sind, ist derzeit noch unklar. Auf Grund des Unfalls kommt es in dem Bereich zur Beeinträchtigung des Bahnverkehrs. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

