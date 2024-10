Neustadt – Tourist, Kongreß und Saalbau GmbH: Erlebnis-Sonntag am 03. November 2024

Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Wir feiern die schöne Jahreszeit mit einem farbenfrohen Herbstmarkt am Sonntag, dem 03. November, ab 11:00 Uhr. Zusätzlich lädt der vierte verkaufsoffene Sonntag

von 13:00 bis 18:00 Uhr kauflustige Besucherinnen und Besucher zum Flanieren in der

Innenstadt von Neustadt an der Weinstraße ein.

Wir feiern die schöne Jahreszeit traditionell mit einem bunten Herbstmarkt in der his-

torischen Altstadt von Neustadt an der Weinstraße von 11:00 bis 18:00 Uhr. Dieser er-

streckt sich über den historischen Marktplatz, entlang der Stiftskirche (Verlängerung

Rathausstraße) bis hin zur Hauptstraße (Fußgängerzone). Besucherinnen und Besu-

cher dürfen sich auf ein buntes Angebot freuen. Neben Obst und Gemüse werden auch

typische Herbst-Produkte, wie Kürbisse und Kastanien angeboten. Rund 50 Stände

bieten ihre Waren an: Marmeladen, hausgemachte Liköre, Honig, Wild-, Käse- und

Brotspezialitäten und vieles mehr.

Zusätzlich lädt der vierte verkaufsoffene Sonntag von 13:00 bis 18:00 Uhr kauflustige

Besucherinnen und Besucher zum Flanieren in der Innenstadt von Neustadt an der

Weinstraße ein. Die romantischen Straßen und Gassen mit ihren vielen attraktiven Ge-

schäften ermöglichen einen gemütlichen Sonntags-Bummel und die Neustadter Lokale

und Gastronomiebetriebe laden mit ihrem ansprechenden Ambiente zum Entspannen

und Genießen ein. Seitens der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft wird wieder ein

kostenloser Shuttle-Bus angeboten (von 10:30 bis 19:00 Uhr im 10-Minuten-Takt zwi-

schen Innenstadt (Landauer Str.), Gewerbegebiet „Weinstraßenzentrum“ (Louis-

Escande-Str.) vor Decathlon/gegenüber von Pfitzenmeier) und Globus (Globus-Krei-

sel/vor Globus Waschstraße). Parkmöglichkeit: kostenlos auf dem Parkplatz Decathlon

& Globus-Tankstelle.).

Beim WEIN.EVENT | Rotwein im Glas können Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber

von 13:00 bis 18:00 Uhr die überwältigende Vielfalt der Aromen und den puren Genuss

von Spätburgunder bis hin zum Merlot in der historischen Altstadt genießen. Verkostet

werden im Neustadter Rathaus mehr als 100 Rotweine aus Neustadt an der Wein-

straße, der Pfalz sowie Weingütern aus nationalen und internationalen Weinregionen.

Tickets kosten im Vorverkauf 18 Euro, an der Tageskasse (ab 13:00 Uhr), 20 Euro. Er-

hältlich sind die Tickets bei der Tourist-Information am Hetzelplatz oder online. Mehr

Informationen zum Ticketkauf gibt es unter neustadt.eu/rotwein-im-glas.

Und der Erlebnis-Sonntag hat noch viel mehr zu bieten. Für alle Fragen rund um Neu-

stadt an der Weinstraße und seine Weindörfer, Tipps für den Urlaub, Vermittlung von

Übernachtungsmöglichkeiten, Gästeführungen, Weinproben oder Informationen zu

Veranstaltungen sowie Geschenkideen ist die Tourist-Information am Hetzelplatz von

11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Entdeckt werden können zahlreiche Souvenirs und regionale Spezialitäten. Besonders

im Herbst stehen Köstlichkeiten rund um die Kastanie im Mittelpunkt. Dazu gehören

zum Beispiel Kastaniennudeln, Kastanienlikör und süße Leckereien wie Kastanienhonig

oder -aufstriche.

Quelle: Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße