Mannheim – SV Waldhof empfängt FC Erzgebirge Aue

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 10. Spieltag in der 3. Liga empfängt der SV Waldhof Mannheim nach der Länderspielpause am Freitagabend (18.10 um 19 Uhr) den FC Erzgebirge Aue zu Hause im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Nach der 1:2-Auswärtsniederlage im Derby beim SV Sandhausen sind die Waldhöfer mit neun Punkten auf den 16. Tabellenplatz zurückgefallen. Die Gäste aus Aue liegen mit 16 Zählern auf dem fünften Tabellenrang und haben nur vier Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter SV Sandhausen.

Die Waldhöfer mit ihrem Trainer Bernhard Trares hoffen gegen Aue auf den dritten Heim- und auch Saisonsieg. Der Waldhof-Kapitän Marcel Seegert bestreitet gegen Aue bereits sein 300. Pflichtspiel für den SV Waldhof Mannheim. Der 30-Jährige bestritt vor zehn Jahren am 2. August 2014 sein erstes Waldhof-Spiel und ist seit Jahren der Liebling bei den Waldhof-Fans. Vor der Niederlage in Sandhausen hatten die Waldhöfer fünf Spiele in Folge nicht verloren. Weitere Informationen über den Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Text Michael Sonnick

Foto : Kapitän Marcel Seegert bestreitet am 18.10 gegen Aue bereits sein 300. Waldhofspiel (Foto Michael Sonnick)