Mannheim – Soko “Ramus”: 37-jährige Tatverdächtige nach Tötungsdelikt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft – 2 Nachtrag

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen eine 37-jährige Frau wegen des Verdachts des Totschlags erlassen. Wie bereits berichtet wurde am Montag, den 14.10.2024, der Leichnam einer 51-jährigen Frau im Bereich der Pferderennbahn aufgefunden. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen der Soko “Ramus” steht die 37-jährige deutsche Staatsangehörige im dringenden Tatverdacht, die 51-jährige Frau aus bislang unbekannten Gründen getötet zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen bewohnten die Tatverdächtige und die 51-Jährige zuvor gemeinsam eine Wohnung.

Zusammenhänge mit der Tötung einer 36-jährigen Joggerin am 16.09.24 in Lampertheim oder mit weiteren Tötungsdelikten im hiesigen Raum haben sich im Rahmen der Ermittlungen nicht ergeben. Die Tatverdächtige wurde am Dienstagnachmittag, den 15.10.2024, dem zuständigen Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Totschlags erließ und in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde die Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim, insbesondere auch zum Tatmotiv, dauern weiter an.