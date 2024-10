Mannheim – NACHTRAG – Schiff kollidiert mit Diffenebrücke

Wie berits berichtet rammte in der Nacht ein Binnenschiff die Diffenebrücke – die Diffenestraße ist aktuell noch in beide Fahrtrichtung gesperrt .Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Wie groß das Ausmaß des Schadens an der Brücke ist, wird zur Zeit begutachtet. Ingenieure sind zur Zeit vor Ort.

Die Straßensperrungen könnten zeitnah wieder aufgehoben werden. Es wird nachberichtet.





