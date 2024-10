Mannheim – Erlebnis Pfälzerwald – Mit Wanderschuh, Kletterpatsche und Radl unterwegs

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Volker Dries blickt auf unzählige Wanderungen und gut tausend Mountainbike-Touren im Pfälzerwald sowie auf Kletterrouten an 150 Wasgau-Felsen zurück. Über diese Abenteuer, vor allem aber auch von der wunderbaren Landschaft und Natur des Pfälzerwaldes wird er am Mittwoch, 23. Oktober 2024, 19:00 Uhr in der Stadtbibliothek Zweigstelle Rheinau, Kronenburgstraße 45-55, 68219 Mannheim berichten und zu einer Fotoreise durch alle Jahreszeiten in seine Wahlheimat einladen. Nicht nur Aktive, sondern alle Naturfreund*innen können ein Stück Heimat erleben, das die meisten so wahrscheinlich noch nicht gesehen haben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Karten an der Abendkasse:

8 € / 6 € für Mitglieder des DAV

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. In Kooperation mit dem Deutschen Alpenverein Sektion Mannheim.