Ludwigshafen – Wie fahrradfreundlich ist Ludwigshafen? Halbzeit beim Fahrradklima-Test 2024

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Umfrage zum großen ADFC-Fahrradklima-Test 2024 läuft noch bis zum 30. November 2024. Radfahrer*innen aus ganz Ludwigshafen sind eingeladen, bei der Online-Umfrage unter www.fkt.adfc.de beispielsweise das Sicherheitsgefühl, die Breite der Radwege und die Erreichbarkeit der Ziele mit dem Rad zu bewerten. Schwerpunktthema ist in diesem Jahr das Miteinander im Verkehr. Die Ergebnisse helfen Ludwigshafen, das Angebot für Radfahrende weiter zu verbessern. Das Beantworten der 27 Fragen dauert nur rund zehn Minuten. Wer möchte, kann sich im Anschluss für einen Newsletter anmelden, um über die Ergebnisse informiert zu werden. Die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden in sechs Größenklassen werden im Frühjahr 2025 im Bundesverkehrsministerium in Berlin ausgezeichnet.

“Radfahren ist im Trend – und eine fahrradfreundliche Stadt ist attraktiv für alle. Deshalb bitten wir alle radfahrenden Bürger*innen, beim ADFC-Fahrradklima-Test mitzumachen. Die Ergebnisse geben uns ein klares Bild davon, wo das Angebot für Radfahrende schon gut ist und wo wir noch nachbessern müssen. Auch der Vergleich mit anderen Städten und Gemeinden in Sachen Fahrradfreundlichkeit gibt uns wichtige Impulse”, so Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt.

Der ADFC führt den Test alle zwei Jahre durch – in diesem Jahr zum elften Mal. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr fördert den ADFC-Fahrradklima-Test 2024 aus Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans.



