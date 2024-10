Ludwigshafen-Ruchheim – Mit dem 50er-Roller über die Autobahn

Ludwigshafen-Ruchheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten gestern Abend, Mittwoch, 16.10.2024, gegen 22:15 Uhr einen sehr langsam fahrenden Rollerfahrer auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Speyer, zwischen dem Autobahnkreuz (AK) Frankenthal und dem AK Ludwigshafen. Dieser konnte am AK Ludwigshafen durch eine Streife der Autobahnpolizei Ruchheim festgestellt werden und auf dem nächsten Autobahnparkplatz kontrolliert werden. Es handelte sich um einen 50er-Roller mit Versicherungskennzeichen, der für die Fahrt auf der BAB nicht zulässig war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer, ein 18jähriger Kaiserslauterer, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und dass er deutlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Aus diesem Grund erwarten ihn nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und es wurde eine Blutprobe zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit entnommen. Da er in der letzten Zeit bereits mehrfach dabei ertappt wurde, dass er ohne Führerschein erlaubnispflichtige Kraftfahrzeuge führt, wurde der Roller zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt und dessen Verwertung angeregt. Über sein Fahrtziel machte er bei der Polizei keine Angaben.

