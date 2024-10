Ludwigshafen – Mit Reizgas attackiert – Wer kann Hinweise geben?

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Vogelbrutsaison ist zu Ende – Zeit für die Stadt Landau, um eine erste Bilanz ihres in diesem Jahr neu eingeführten Gebäudebrüterkatasters zu ziehen. 43 Meldungen zu 76 Vogelbrutplätzen und zwei Wochenstuben für Fledermäuse sind bei der Stadt eingegangen. Mit Abstand am meisten von allen Vögeln, die in bzw. an Gebäuden brüten, wurde ... Mehr lesen »