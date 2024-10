Ludwigshafen – Fahrgast in Straßenbahn verletzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmittag (16.10.2024, gegen 11:35 Uhr) kam es an der Kreuzung Rheingönheimer Straße /Maximilianstraße fast zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Der 88-jährige Autofahrer fuhr von der Maximilianstraße auf die Rheingönheimer Straße. Die dort fahrende 53-jährige Straßenbahnfahrerin leitete eine Notbremsung ein. Ein 90-jähriger Fahrgast in der Straßenbahn stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da der Autofahrer und die Straßenbahnfahrerin unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Zeugen sich unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

