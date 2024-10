Ludwigshafen – Fällungen schadhafter Bäume stehen an

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Um die Verkehrssicherheit zu erhalten, werden seit Anfang Oktober 2024 bis Ende Februar 2025 im Stadtgebiet von Ludwigshafen insgesamt 368 kranke und schadhafte Bäume entfernt. Davon haben 151 Stück einen Stammdurchmesser von 20 Zentimetern und mehr. Insgesamt befinden sich 122 Bäume im Straßenbegleitgrün sowie an Vegetationsflächen an Verkehrswegen, 15 Bäume auf Friedhöfen und 231 Bäume in Grün- und Freiflächen. Zu den hauptsächlich betroffenen Baumarten zählen Buchen, Ahorn- und Kirschbäume. Die mangelnde Stand- und Bruchsicherheit wurde von den Baumkontrolleur*innen des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) festgestellt. Bis zum Jahresende werden noch weitere Baumkontrollen durchgeführt, womit noch mit weiteren Fäll Maßnahmen zu rechnen ist.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail