Landau – Silberstreif e.V. jetzt auch in Herxheim tätig – Landrat dankt Gründerin und scheidenden Vorsitzenden Christine Baumann

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch an der Südlichen Weinstraße gibt es Altersarmut. Der Verein „Silberstreif e. V. – gegen Altersarmut in LD & SÜW“ hilft den betroffenen Menschen, zum Beispiel mit dem Kauf einer Matratze, eines Kochherds oder mit einem Zuschuss zu medizinischen Hilfsmitteln. Auch Ausflüge, Busfahrten oder eine Eintrittskarte ins Konzert kann der Verein im Einzelfall unterstützen. Landrat Dietmar Seefeldt freut sich als Unterstützer des Vereins, dass die Helferinnen und Helfer jetzt auch in Herxheim vertreten sind: im Haus der Begegnung, Leonhard-Peters-Straße 3, immer dienstags zwischen 10 und 12 Uhr, Telefonnummer 0157 50648474. „Ältere Menschen, die von Armut betroffen sind, ziehen sich oft gezwungenermaßen aus dem sozialen Leben zurück, und so kommt zur Armut noch die Einsamkeit hinzu. Wir wollen, dass an der Südlichen Weinstraße alle Menschen unabhängig vom Alter oder Geldbeutel dazugehören. Der Verein Silberstreif trägt entscheidend dazu bei, dass diese Teilhabe für viele Armutsbetroffene wieder leichter wird“, so Seefeldt.

Der Landrat dankt der Vorsitzenden Christine Baumann und allen Mitstreitern für ihr wichtiges, vertrauliches Engagement. „Christine Baumann ist Ideengeberin, Initiatorin, Vereinsgründerin und langjährige Vereinsvorsitzende von Silberstreif e.V. Sie hat Großes erreicht und zahlreiche Mitstreiter gewonnen, wofür ihr Anerkennung und Dank gebührt. Sie wird auf eigenen Wunsch demnächst als Vereinsvorsitzende abgelöst, ihre Fußstapfen in dieser Funktion sind groß. In sie tritt zum Glück eine weitere engagierte Persönlichkeit, nämlich Dr. Maximilian Ingenthron.“

Weitere Anlaufstellen von Silberstreif:

Silberstreif-Büro in Landau in der Pfalz, Stiftsplatz 9 Öffnungszeiten: dienstags, mittwochs, und donnerstags jeweils von 10 bis 12 Uhr Telefonnummer: 06341 2665594

Silberstreif-Büro in Landau in der Pfalz, Danziger Platz 18 (Mehrgenerationenhaus) Öffnungszeiten: donnerstags von 16 bis 17 Uhr Telefonnummer: 0177 500 2215

Silberstreif-Büro in Annweiler am Trifels, Meßplatz 1 (Erdgeschoss Verbandsgemeindeverwaltung) Öffnungszeiten: montags von 14 bis 16 Uhr Telefonnummer: 0178 1751396

Silberstreif-Büro in Edenkoben, Weinstraße 86 (Seniorentreff am Ludwigsplatz im Erdgeschoss) Öffnungszeiten: dienstags von 9.30 bis 10.30 Uhr Telefonnummer: 0163 6346994

Silberstreif-Büro in Offenbach an der Queich, Hauptstraße 9 Öffnungszeiten: freitags von 11 bis 12 Uhr Telefonnummer: 0178 1751425

Quelle

Foto: Ingenthron.