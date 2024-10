Heidelberg – Theater und Orchester: Einladung zum Wuzhen Theatre Festival in China am 24., 25. und 26. Oktober 2024

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Theater und Orchester Heidelberg darf sich über eine Festivaleinladung aus China freuen und begibt sich auf große Reise! Das Schauspiel »Biedermann und die Brandstifter«, das das Heidelberger Publikum bereits seit der Spielzeit 2016/17 begeistert, ist zum Wuzhen Theatre Festival nach China eingeladen. Der Heidelberger Publikumsliebling wird dort in vier Vorstellungen am 24., 25. und 26. Oktober 2024 zu sehen sein.

Ausgesprochen wurde die Einladung bereits 2020, musste allerdings Corona-bedingt verschoben werden. Umso größer ist die Freude, sie jetzt wahrnehmen zu können: »Über diese Anerkennung in der internationalen Theaterlandschaft freuen wir uns sehr. Sie zeigt ein weiteres Mal, dass die internationale Ausrichtung unseres Hauses Früchte trägt. An ihr halten wir z. B. mit ¡Adelante! oder auch dem Gastland des Heidelberger Stückemarkts fest. Beim Stückemarkt 2025, dessen Gastland auch China ist, werden wir im Frühjahr dann die dortige Theaterlandschaft auf die Heidelberger Bühnen bringen.«, so Intendant Holger Schultze.

Chinas Zentrum des kulturellen Austauschs

Das Wuzhen-Theaterfestival ist eines der bedeutendsten Festivals in Asien. Bereits zum zehnten Mal verwandelt es die historische Wasserstadt Wuzhen in ein einziges großes Theater. Zehn Bühnen, ein Amphitheater und mehrere Outdoorspielorte werden zum Zentrum des kulturellen Austauschs, bei dem eigens für das Festival geschaffene Werke aufstrebender Künstler*innen gezeigt und Größen aus China und dem internationalen Raum für Präsentationen eingeladen werden. Bei seiner zehnten Ausgabe 2024 wird das Theater und Orchester Heidelberg mit »Biedermann und die Brandstifter« von Max Frisch an drei Festivaltagen dabei sein.

Der einfache und der richtige Weg

Max Frischs‘ 1957 verfasstes Lehrstück erzählt von dem leichtsinnigen Ehepaar Biedermann. Flüchtige Brandstifter werden in der ganzen Stadt gesucht, doch die beiden gewähren zwei zwielichtigen fremden Hausierern Obdach in ihrem Haus. »Biedermann und die Brandstifter« ist eine Erzählung von der Entscheidung zwischen dem einfachen und dem richtigen Weg, ihrer Alltäglichkeit und all ihren vernichtenden Konsequenzen. In der Heidelberger Inszenierung von Susanne Schmelcher übernimmt der aus Heidelberg stammende Rapper Toni Landomini (Künstlername Toni-L) die Musik. Für »Biedermann und die Brandstifter« schrieb er eigens neue Songs, mit denen er anstelle des Chores die Geschehnisse auf der Bühne kommentiert.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de