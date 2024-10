Heidelberg-Emmertsgrund: Bürger-Infoveranstaltung zu Solarenergie & Gebäudesanierung am 23. Oktober – Photovoltaik auf Dächern, Balkonmodule und Gebäudesanierung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 1. November 2024 tritt das neue Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland in Kraft. Der November ist auch der Monat, in dem die Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar wieder zu einer Vielzahl an Veranstaltungen einladen. Vom 3. bis 30. November 2024 gibt es in den … »