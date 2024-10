Heidelberg – Das Trolltoll Marionettentheater bot eine kostenfreie Vorstellung von “Pompom und der wilde Zausel” im Café Licht (VIDEO)

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Unterhaltung für jung und alt bot am Montag, den 14. Oktober eine kostenlose Aufführung des Marionettentheaters Trolltoll im Café Licht in der Heidelberger Rheinstrasse.

In der von der AGFJ Familienhilfe organisierten Veranstaltung, während der Aktionswoche gegen Armut des Heidelberger Bündnisses, wurde das Stück “Pompom und der wilde Zausel” von Marionettenspielerin Hanne Heinstein aufgeführt.

Die gekommenen Zuschauer wurden dabei in die sagenhafte Welt der Prinzessin Pompom entführt und in die Geschichte des wilden Zausels mitgenommen, der eines Tages am Hof der Königin auftaucht und für viel Trubel sorgt.

Hanne Heinstein spielte die Marionetten mit viel Leidenschaft und sorgte mit lustigen Dialogen und überraschenden Momenten für viel Lachen bei den anwesenden Kindern und Erwachsenen.

Die TrollToll Geschichten sind auch als Bücher zum Selbstlesen und als Hörbücher zum Download auf allen gängigen Plattformen erhältlich.

Das vom CVJM Heidelberg geführte Café Licht beim Markushaus bietet immer wieder Veranstaltungen an. Immer Montags ist auch die AGFJ-Familienhilfe mit einem integrativen und partizipativen Konzept im Café Licht anzutreffen. Das Angebot soll sozialer Isolation entgegenwirken.

Weitere Informationen und Videos zur Aktionswoche gegen Armut gibt es auf der Website www.das-heidelberger-buendnis.de.

(rbe)