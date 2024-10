Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Noch in diesem Jahr möchten die Initiatoren der Heinrich-Pesch-Siedlung in Ludwigshafen eine Baugenossenschaft gründen. Diese soll ca. 40 Wohnungen umfassen. Das Interesse daran ist groß: Knapp 100 Personen haben am Dienstag, 15. Oktober 2024, eine Informationsveranstaltung im Heinrich Pesch Haus besucht. In der Heinrich-Pesch-Siedlung (HPS) in Ludwigshafen, wo in den nächsten ... Mehr lesen »