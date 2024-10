Mutterstadt – Partnerschaftsverein auf den Spuren der Römer

Der diesjährige Tagesausflug des Partnerschaftsvereins führte die rund 40 Teilnehmenden in den saarländischen Landkreis Merzig-Wadern. Erstes Ziel, unter der Leitung von Martin Kielbasa (Vorsitzender) und Ingrid Rahn (Vorstandsmitglied) war der “Archäologiepark Römische Villa Borg” in Perl-Borg.

Das Freilichtmuseum zeigte eindrucksvoll, wie das Leben vor etwa 2000 Jahren in der Saar-Mosel-Region ausgesehen haben mag. Also eintauchen in die lebendige Antike! Der Komplex des ehemaligen römischen Landguts wird seit 1986 ausgegraben. Es handelt sich dabei um eine der größten römischen Villen-Anlagen im Saar-Mosel-Raum. Der Herrschaftsbereich des Landguts wurde weltweit einzigartig wieder voll funktionsfähig rekonstruiert. Die letzten Eigentümer von vor 1600 Jahren wären heute wohl vollauf begeistert, das Ergebnis zu sehen.

Die Mutterstadter Gruppe konnte, nach einem einführenden Filmvortrag und Kuchenstärkung durch Ingrid Rahn, die Gebäude und die Gartenanlagen auf eigene Faust erkunden. Kalt- und Heißbad, sowie der Ruheraum beeindruckten mit ihren Wandmalereien. Der stilvolle Empfangssaal im Herrenhaus, die Wohn- und Wirtschaftsgebäude, der Küchenbereich, alles wurde genau inspiziert. Nach einem stärkenden Mahl in der gutseigenen Taverne ging es weiter zum nächsten Zielort: Saarburg. Hier führte Ingrid Rahn die Gruppe zu den sehenswerten Punkten der Stadt:

Rathaus, St. Laurentius Kirche, Aussichtspunkte und dem Wasserfall des Leuckbachs mit seinen ehemaligen Mühlen im Stadtzentrum. Nach einer letzten Stärkung in einem der zahlreichen Cafes am Leuckbach ging es nach einem sehr lehrreichen Tag wieder zurück nach Mutterstadt.

Für das Jahr 2025 ist ebenfalls wieder ein Tagesausflug geplant. Ziel und Datum gibt der Partnerschaftsverein rechtzeitig bekannt.

Text: Hans Jürgen Becker