Mannheim – H2-Mobility und rnv nehmen neue Wasserstofftankstelle in Betrieb

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Eröffnung der öffentlichen Wasserstofftankstelle in Mannheim hat heute im Beisein von Martin Eggstein, Ministerialdirigent und Abteilungsleiter Energiewirtschaft im Umweltministerium Baden-Württemberg, und Christian Specht, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim und Aufsichtsratsvorsitzender der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) stattgefunden.

Ab sofort ist die neue Wasserstofftankstelle am rnv-Betriebshof an der Schlachthofstraße für die Öffentlichkeit und für neue Busse der rnv geöffnet. Die 13 Gelenkbusse vom Typ H2-eCitaro, die die rnv im Rahmen des Förderprojekts H2Rhein-Neckar in Mannheim beschafft, werden hier den benötigten Wasserstoff tanken. An einer Kombi-Zapfsäule können auch Lkw bei 350 bar, sowie Müllsammler, u. a. des Stadtraumservice Mannheim, sowie kleine Nutzfahrzeuge und Wasserstoff-Pkw mit 700 bar tanken.

„Der Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur in Baden-Württemberg ist notwendig, um insbesondere auch schwere Fahrzeuge mit alternativen nichtfossilen Antrieben für die tägliche Praxis nutzbar zu machen. Das landesgeförderte Projekt H2Rhein-Neckar zeigt, wie der Umstieg auf kommunaler Ebene im ÖPNV angegangen werden kann. So werden hier unmittelbar Emissionen eingespart”, erläutert Martin Eggstein, Ministerialdirigent und Abteilungsleiter Energiewirtschaft im Umweltministerium Baden-Württemberg.

“Die neue Wasserstofftankstelle am Mannheimer Betriebshof der rnv ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der regionalen Wasserstoff-Infrastruktur. Gemeinsam mit den H2-Bussen, den H2-Abfallsammelfahrzeugen der Stadt Mannheim, können hier im öffentlichen Teil auch private PKW tanken. Die Tankstelle ist damit ein weiterer Schritt hin zur Klimaneutralität”, erklärt Christian Specht, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim und Aufsichtsratsvorsitzender der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv). “Dafür ist es wichtig, dass wir Themen wie Energiewende, Dekarbonisierung und den Aufbau einer klimaneutralen und leistungsfähigen Wirtschaft regional vernetzt angehen. Die Kooperationsprojekte auf Ebene der Metropolregion Rhein-Neckar wie H2Rhein-Neckar und H2Rivers sind daher zentral, um Mannheim und die Region zukunftsfähig und unabhängig von fossilen Energieträgern zu machen.”

Verantwortlich für Bau und Betrieb der Tankstelle ist H2 MOBILITY. Das Unternehmen hat in Heidelberg auf dem neuen Betriebshof für alternative Antriebe der rnv bereits im April eine Wasserstofftankstelle eröffnet. Zusammen mit der rnv entsteht bis nächstes Jahr eine weitere Tankstelle in Ludwighafen. Die neue rnv-Gelenkbusflotte mit insgesamt 48 Bussen vom Typ H2-eCitaro wird zukünftig an den AFIR-konformen Standorten Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen Wasserstoff tanken.

“Wir freuen uns, nun auch in unserem Mannheimer Verkehrsgebiet Gelenkbusse mit Wasserstoffbrennstoffzelle auf Linie zu schicken zu können”, erklärt Martin in der Beek, technischer Geschäftsführer der rnv. “Die ersten Erfahrungen, die wir in den letzten Monaten in Heidelberg gesammelt haben, bestätigen uns, dass diese Fahrzeuge eine ideale Ergänzung zu unseren regulären E-Bussen sind und insbesondere auf anspruchsvollen längeren Linien ihre Vorteile ausspielen. Da wir unsere gesamte Busflotte bis 2032 auf lokal emissionslose Antriebe umstellen wollen, brauchen wir diesen Technologie- und Fahrzeugmix.”

Auch kommunale Unternehmen und umliegende Logistikfirmen profitieren von den neuen Standorten: Alle Tankstellen sind öffentlich zugänglich und können wasserstoffbetriebe Brennstoffzellen-Fahrzeuge bei einem Druckniveau von 350 und 700 bar betanken.

Martin Jüngel, Geschäftsführer und CFO von H2 MOBILITY Deutschland: „In der Region Rhein-Neckar steigt mit jeder neuen Tankstelleneröffnung die Wasserstoff-Versorgungssicherheit und die Attraktivität von Wasserstoff in der Mobilität. In der Region kommt Wasserstoff bereits im ÖPNV und bei kommunalen Unternehmen zum Einsatz. Busse und Müllsammelfahrzeuge fahren im Regelbetrieb und zeigen, dass Wasserstoff ein fester Bestandteil des Betriebsalltags geworden ist. In der Rhein-Neckar Region ist es besonders attraktiv in die H2-Mobilität einzusteigen. Die bestehende öffentliche H2-Infrastruktur kann einfach mitgenutzt werden.”

Die Tankstelle liegt nicht nur ideal um die neue, klimafreundliche Gelenkbusflotte der rnv in Mannheim optimal zu versorgen, sie liegt auch unweit des Autobahnkreuzes Mannheim (A6) und ist damit für den Logistikverkehr attraktiv. Die Tankstelle ist wesentlicher Teil des durch das Land Baden-Württemberg geförderten Projektes H2RheinNeckar, das zusammen mit dem Bundesförderprojekt H2Rivers die Metropolregion Rhein-Neckar zu einem der größten Schaufenster für Wasserstoff-Technologie wandelt. Neben der Wasserstofferzeugung konzentrieren sich die Projekte auf den Wasserstoffeinsatz im ÖPNV und im Schwerlastverkehr.

Pilotprojekt für Wasserstoff-Mobilität in der Rhein-Neckar-Region

In der Metropolregion Rhein-Neckar entsteht mit einem der größten Demonstrationsprojekte für H2-Mobilität im Südwesten Deutschlands ein Wasserstoff-Ökosystem: die Projekte H2Rhein-Neckar und H2Rivers erproben die Nutzung neuer Wasserstofftechnologien und liefern neue Erkenntnisse für den Aufbau einer regionalen Wertschöpfungskette.

„Diese Vorreiterprojekte zeigen die Herausforderungen und Chancen in der Praxis, die der Einsatz von Wasserstoff mit sich bringt. Eine wissenschaftliche Begleitforschung wertet aus, welche Auswirkungen neue Antriebe auf den ÖPNV-Betrieb haben. Davon können auch andere Kommunen und ÖPNV-Betreiber profitieren, Die große Herausforderung ist es, Infrastruktur und H2-Anwendungen zeitgleich aufzubauen”, ergänzt Isabell Knüttgen, Leiterin Wasserstofftechnologien bei der Landesagentur e-mobil BW, Konsortialführer im Projekt H2Rhein-Neckar.

Vorreiter in Europa: H2 MOBILITY-Stationsnetz

Aktuell betreibt H2 MOBILITY rund 80 öffentlichen Wasserstofftankstellen mit 700 bar. An 34 Stationen ist die Betankung mit 350 bar für Lkw und Busse möglich. Bis zum Jahresende erhöht sich die Zahl auf 50. Die Netzentwicklung erfolgt u. a. entlang der TEN-T-Korridore und stets nachfrageorientiert. Weitere H2 MOBILITY Wasserstofftankstellen in der Region, die sowohl über 350 bar als auch 700 bar verfügen, sind in Frankenthal und Heidelberg, Ab Sommer 2025 können Pkw, Müllsammler und Transporter, Lkw und Busse auch in Ludwigshafen Wasserstoff tanken.

Über H2Rhein-Neckar und H2Rivers

Wie kann Wasserstoff lokal erzeugt, verteilt und für eine klimafreundliche Mobilität eingesetzt werden? Das zeigen die Förderprojekte H2Rivers und H2Rhein-Neckar, mit einem Projektvolumen von knapp 100 Mio. €. Wasserstoff wird durch den H2 Hub in Mannheim und hy.waiblingen erzeugt und verteilt, anschließend unter anderem in Brennstoffzellen-Abfallsammelfahrzeugen und Brennstoffzellen-PKW eingesetzt. Die Umstellung des ÖPNVs auf Brennstoffzellen-Range-Extender-Busse liefert darüber hinaus wichtige Erkenntnisse für Kommunen und Busbetreiber, wissenschaftlich ausgewertet in einer Begleitforschung. Das Projekt H2Rhein-Neckar wird mit 16,7 Mio. € durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg gefördert und durch die Landesagentur e-mobil BW koordiniert. H2Rivers wird mit 20 Mio. € durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert und von der Metropolregion RheinNeckar GmbH koordiniert. Weitere Informationen unter www.h2rivers.de

H2 MOBILITY Deutschland

H2 MOBILITY Deutschland ist Vorreiter für die Entwicklung eines öffentlichen Wasserstofftankstellennetzes und Europas größter Betreiber von öffentlichen Wasserstoffstationen. Zu den Geschäftsbereichen zählen die technische Entwicklung, Finanzierung, Planung, Bau, Vermarktung sowie Betrieb der Stationen. Die H2 MOBILITY Deutschland wurde im Jahr 2015 als Projektgesellschaft gegründet mit dem Ziel, Wasserstoff als emissionsfreien Treibstoff im Straßenverkehr voranzutreiben. Im Jahr 2022 wurde aus der Projektgesellschaft ein langfristig angelegtes, wirtschaftlich orientiertes Unternehmen mit dem Ziel durch ein leistungsstarkes Wasserstoff-Tankstellennetz zur Energiewende im Verkehr beizutragen. H2 MOBILITY Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2028 vollständig auf erneuerbaren Wasserstoff umzustellen.

Alternative Antriebe bei der rnv

Weitere Informationen zu E-Bussen, Wasserstoffbrennstoffzellen und alternativen Antrieben bei der rnv finden Sie unter www.rnv-online.de/alternative-antriebe.

Foto – V. l. n. r.: Beigeordneter Alexander Thewalt, Verkehrsdezernent der Stadt Ludwigshafen, Christian Specht, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim und rnv-Aufsichtsratsvorsitzender, Martin Jüngel, Geschäftsführer und CFO von H2 MOBILITY Deutschland, Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der rnv, Isabell Knüttgen, Leiterin Wasserstofftechnologien bei der Landesagentur e-mobil BW, Martin Eggstein, Ministerialdirigent und Abteilungsleiter Energiewirtschaft im Umweltministerium Baden-Württemberg, Christian Volz, kaufmännischer Geschäftsführer der rnv, Mirko Sgodda, Head of Marketing, Sales und Customer Services, Daimler Buses, Thomas Balmer, Vorstandsmitglied Bezirk Karlsruhe, Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO), Lutz Tesmer, Projektingenieur, ENGINIUS.

Quelle RNV