Mannheim – Achtung Trickbetrügerei!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Evangelische Kirche Mannheim) – „freitags um 4“: Infos am 25. Oktober über Sicherheit vor Trickbetrügerei (16.10.2024, Mannheim) Wie kann man sich vor Trickbetrügerei schützen? Wie erkennt man üble Absichten? Darüber gibt es am Freitag, 25. Oktober, um 16 Uhr Informationen im Rahmen der kostenlosen Veranstaltungsreihe „freitags um 4“ in der Versöhnungskirche, Rheinau. Prävention ist der beste Schutz. Davon ist auch Stefanie Faulhaber vom Polizeirevier Mannheim-Neckarau-Bezirksdienst überzeugt. Die Fachfrau ist dort im Sachbereich Vorbeugung tätig und bringt vielfältige Informationen mit zu ihrem Vortrag bei „freitags um 4“. Die Veranstaltungsreihe „freitags um 4“ ist kostenlos. Sie findet immer am letzten Freitag im Monat in der Versöhnungskirche (Schwabenheimer Str. 2-6, 68219 Mannheim) statt. Bereits um 15.30 Uhr sind die Gäste zu Kaffee und Kuchen eingeladen, für den der Förderverein der evangelischen Gemeinde Rheinau sorgt.

Weitere Termine bis Ende 2024

Weitere Themen im Jahr 2024 gemeinsam mit Referent:innen aus kooperierenden Institutionen sind: Weihnachten in Afrika (29. November) und ein Geschenketausch beim Plätzchenessen (27. Dezember).

Veranstalterin von „freitags um 4“ ist die Evangelische Gemeinde Rheinau gemeinsam mit dem Diakonischen Werk und dem Quartiermanagement Rheinau. Die Veranstaltungsreihe „freitags um 4“ wird finanziell gefördert durch die Diakoniestiftung Mannheim.