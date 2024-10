Mainz – Finanzielle Probleme bei der Pflegeversicherung-Senioren-Union fordert Finanzierung pflegerischer Infrastruktur durch das Land

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 16.10.2024, gegen 05.55 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mann aus Frankenthal die Eisenbahnstraße in Richtung Bahnhofstraße. An der Einmündung zur Schmiedgasse bog er nach links in diese ab. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 28-jährigen Mann aus Frankenthal, welcher die Eisenbahnstraße mit seinem Motorrad in Richtung Heßheimer Straße befuhr. Es kam ... Mehr lesen »