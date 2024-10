Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Schülerinnen und Schüler sammeln erste Erfahrungen im Aktienhandel

Die Sparkasse Vorderpfalz hat ihr kostenloses Online-Lernspiel “Planspiel Börse” am 1. Oktober 2024 erfolgreich gestartet. Das Bildungsprojekt richtet sich an Jugendliche, die ihr Wissen über die Börse vertiefen und praktische Erfahrungen im Handel mit Aktien und Wertpapieren sammeln möchten. Bislang haben sich bereits 68 Schülergruppen aus Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis angemeldet. Die Anmeldung ist bis zum 15. November 2024 weiterhin möglich.

„Das Planspiel Börse ist für uns ein zentraler Baustein der finanziellen Bildung. Es ist uns ein großes Anliegen, junge Menschen frühzeitig an den verantwortungsvollen Umgang mit Geld und den Finanzmärkten heranzuführen. Durch das Planspiel fördern wir gezielt ihre Finanzkompetenz und unterstützen sie dabei, langfristig eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen,“ erklärt Oliver Kolb, Vorstandsmitglied der Sparkasse Vorderpfalz.

Virtuelles Depot und nachhaltiges Investieren

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Planspiels starten mit einem virtuellen Kapital von 50.000 Euro, das sie in einem Wettbewerbsdepot investieren können. Dabei entwickeln sie eigene Anlagestrategien und sammeln wertvolle Erfahrungen im Wertpapierhandel. Neben der Depotgesamtwertung spielt auch die Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Erträge aus nachhaltigen Geldanlagen fließen ebenfalls in die Bewertung ein. „Es ist uns besonders wichtig, dass junge Menschen nicht nur den wirtschaftlichen Erfolg anstreben, sondern auch lernen, nachhaltig und verantwortungsbewusst zu investieren. Dies ist eine entscheidende Kompetenz in einer zunehmend globalisierten und umweltbewussten Welt,“ so Oliver Kolb weiter.

Preise und langfristiger Lernerfolg

Die besten Teams werden am 24. Januar 2025 ermittelt. Die erfolgreichsten Schülerinnen und Schüler der Sparkasse Vorderpfalz dürfen sich auf Geldpreise im Gesamtwert von 1.500 Euro freuen. Zusätzlich wird ein Sonderpreis von 300 Euro für das Team mit den höchsten Erträgen aus nachhaltigen Anlagen vergeben.

Weitere Informationen zum Planspiel Börse und zur Anmeldung finden sich unter www.planspiel-boerse.de. Um teilzunehmen, ist ein persönlicher Registrierungscode von der Sparkasse Vorderpfalz erforderlich. Das Planspiel Börse kann als digitales Online-Lernprojekt von überall aus gespielt werden – sei es im Klassenzimmer, zu Hause oder unterwegs.

Das Logo des Börsen-Planspiels: siehe Anhang “PlanspielBoerse_4c_300dpi.jpg”

Bildunterschrift: Das Planspiel Börse der Sparkasse Vorderpfalz ist gestartet: Wer am Ende gewinnt, bestimmt nicht nur der Depotgesamtwert, sondern auch die Erträge aus nachhaltigen Geldanlagen.

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Als öffentlich-rechtliche Sparkasse unterscheidet sich das Geschäftsmodell der Sparkasse Vorderpfalz von den meisten Kreditinstituten. Seit ihrer Gründung vor über 190 Jahren unterstützt die Sparkasse Vorderpfalz ihre Kunden, die Wirtschaft, die Kultur und soziale Einrichtungen gleichermaßen. Sie steht für persönliche, individuelle und nachhaltige Finanzlösungen. Die Zufriedenheit ihrer Kunden, die Nähe zum Berater sowie eine ergebnisoffene Beratung ist für die Sparkasse Vorderpfalz Maßstab und Antrieb zugleich.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht die Sparkasse Vorderpfalz aus

Als kommunal getragene und regional verankerte Sparkasse gehört es zu ihrer unternehmerischen Identität, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf selbständigen Stiftungen an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von 1.005.096,05 Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis 960 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.

Übrigens: Die Sparkassen-Finanzgruppe ist die größte Finanzgruppe Europas

Mit einem zusammengefassten Geschäftsvolumen von 3.330 Milliarden Euro bilden die Sparkassen gemeinsam mit ihren Verbundpartnern den größten Finanzdienstleister Europas. Zur Sparkassen-Finanzgruppe gehören 510 Unternehmen, davon allein 359 Sparkassen mit ihren rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.