Hirschberg – Handball Spitzenspiel – Spielgemeinschaft Saase³Leutershausen Handball(S3L) – Tabellenersten HSG Krefeld

Hirschberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Spitzenspiel in Krefeld

Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L tritt gegen den Tabellenersten HSG Krefeld Niederrhein an.

„Gemeinsam hoch hinaus“, so lautet das Motto der Eagles vom Niederrhein. Und höher hinaus als im

Moment geht es zurzeit für die Handballer aus Krefeld auch nicht. Mit 14:0 Punkten nach dem 7. Spieltag liegen sie unangefochten auf dem 1. Tabellenplatz und zeigten zuletzt auswärts gegen Friesenheim-Hochdorf II mit einem deutlichen 31:25 Sieg ihr ganzes Können. „Das ist ohne Frage die beste Mannschaft der ganzen Liga“, sagt Trainer Thorsten Schmid. Die S3L liegt derzeit mit 10:4 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz.

Dennoch fahren die Jungs relativ entspannt am Samstag nach Krefeld. „Das wird eigentlich das einfachste Spiel der Runde“, kommentiert Schmid, „denn wir haben einfach nichts zu verlieren“. Man hätte vielleicht in Bestaufstellung eine Chance gehabt, doch noch immer wird die erste Herrenmannschaft von Verletzungspech geplagt. Alexander Hübe und Nicola Sorda fehlen bis Jahresende, Max Preller und Leon Keller auf unbestimmte Zeit. Zudem wird Tim Götz bei den nächsten zwei Spielen nicht dabei

sein. Wie mehrfach berichtet kommt er als Blutspender für einen an Krebs erkrankten Menschen in Frage. Die Spende ist für den 21.10. geplant, zuvor beginnt die Vorbereitungsphase, während der Tim Götz nicht spielen oder trainieren darf. „Natürlich sind wir alle sehr stolz auf Tim und unterstützen ihn, wo wir können“, betont der Coach.

Thorsten Schmid sieht seine Mannschaft beim Spiel am Samstag in der Außenseiterrolle. „Wir fahren da jetzt hin und schauen mal, wie wir die Eagles vielleicht doch noch etwas ärgern können“, so Schmid. Mit einer kompakten Abwehr und einer sehr guten Torhüterleistung könne man über ein hohes Tempo vielleicht das ein oder andere Tor werfen und versuchen, dranzubleiben.

Allerding hätten die Eagles eine sehr gute 6:0 Abwehr und mit Sven Bartmann den besten Torhüter der 3. Liga. „Es ist aber alles gut bei uns“, betont der Trainer, „die Mannschaft wächst zusammen und entwickelt sich. Wir machen unseren Job so gut wir können“.

Dennoch hat die HSG Krefeld Niederrhein Respekt vor den Handballern von der Bergstraße; mit der S3L komme ein heißer Aufstiegsanwärter in die Glockenspitzhalle, heißt es auf der Website der Eagles. Mit Blick auf die Handballvergangenheit der SG Leutershausen sei man gewarnt, so die Krefelder. Die Begegnung sei das erste richtige Spitzenspiel der Saison. Die Glockenspitzhalle, das „Wohnzimmer“ der Eagles, fasst 1500 Zuschauer und ist jetzt schon so gut wie ausverkauft. Eine Spitzenstimmung also zum Spitzenspiel, von dem die Handballer von der Bergstraße nur hoch erhobenen Hauptes zurückkommen können – ganz egal, wie es ausgeht. Anwurf in Krefeld ist am kommenden Samstag um 19:00 Uhr. Zum nächsten Heimspiel erwartet die S3L am Samstag, dem 26.10. die TSG Haßloch. feh

Die Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG

Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.

Quelle S3L Handball Spielbetriebs GmbH