Heidelberg – Wintersaison für Stadtführungen: Geänderte Tour- und Öffnungszeiten von November bis März

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/pm Heidelberg Marketing GmbH) – Auch im Winter gibt es eine rege Nachfrage nach Stadtführungen, Stadtrundfahrten und einer persönlichen Vorort-Beratung rund um den Heidelberg-Besuch. Für die beliebten Touren „Altstadtrundgang“, „Stadtrundfahrt mit Schlossführung“ und „Cabriobus Sightseeing Tour“ gelten vom 1. November 2024 bis einschließlich 31. März 2025 geänderte Führungszeiten. Der Altstadtrundgang ist die beliebteste Tour durch Heidelberg. Er startet in den Wintermonaten jeweils freitags um 14.30 Uhr und samstags um 10.30 Uhr am Neckarmünzplatz vor der Tourist Information. Während der Tour werden die Heiliggeistkirche, das Jesuitenviertel, Deutschlands älteste Universität und viele weitere Sehenswürdigkeiten thematisiert sowie die vielen Facetten der Heidelberger Altstadt gezeigt. Die Stadtrundfahrt mit Schlossführung startet bis Ende März samstags um 13.30 Uhr auf Deutsch. Treffpunkt ist der Neckarmünzplatz an der Infotafel. Bei der einstündigen Rundfahrt in Begleitung eines Gästeführers wird die ehemalige Residenzstadt ganz bequem vom Bus aus erkundet. Anschließend führt der Weg hinauf zum Heidelberger Schloss, wo die spannende Geschichte des weltberühmten Bauwerks auf die Teilnehmenden wartet. Bei einem geführten Rundgang werden der Schlossinnenhof und das größte Weinfass der Welt besichtigt, bevor es mit der Bergbahn zurück in die Altstadt geht (der Schlosseintritt sowie die Fahrt mit der Bergbahn sind im Ticketpreis bereits enthalten). Die Cabriobus Sightseeing Tour startet im November und Dezember 2024 donnerstags bis sonntags von 11 – 16 Uhr und im März täglich von 10 – 16 Uhr, jeweils zur vollen Stunde. Im Januar und Februar 2025 finden keine Fahrten statt. Treffpunkt ist die Info-Tafel (Bushaltestelle) am Karlsplatz. Die ca. 40- minütige Fahrt mit dem Cabriobus führt von der Altstadt in die Weststadt mit ihren Gründerzeit- und Jugendstilhäusern und schließlich nach Neuenheim mit seinen prächtigen Villen. Ein Audioguide in 10 Sprachen gibt gleichzeitig Informationen zur Stadt und Tipps für Unternehmungen.

An den Adventssamstagen, am 30. November, 7. Dezember, 14. Dezember und 21. Dezember 2024 wird jeweils um 16.30 Uhr die beliebte Weihnachtsmarktführung angeboten (Treffpunkt Neckarmünzplatz vor der Tourist Information). Sie vermittelt Wissenswertes über die weihnachtlichen und vorweihnachtlichen Traditionen der Region, führt in die schönsten Winkel der Altstadt und endet auf dem

Universitätsplatz, wo am Stand „Zum heiteren Christkind“ eine Tasse Glühwein oder Kinderpunsch auf die Teilnehmenden wartet.

In den Herbst- und Wintermonaten stehen die Teams der Tourist Informationen ihren Gästen zu folgenden Zeiten zur Verfügung:

November 2024 – März 2025

– am Hauptbahnhof: Montag – Samstag 10 – 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 10 – 15 Uhr, an Heiligabend und Silvester geschlossen

– am Neckarmünzplatz: Montag – Samstag 10 – 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 10 – 15 Uhr, an Heiligabend und Silvester geschlossen

– im Rathaus: Montag – Freitag 8 – 17 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie an Heiligabend und Silvester geschlossen Tickets für die Stadtführungen sind online unter www.heidelberg-marketing.de/fuehrungen, telefonisch unter 06221-58402-23/-25, per E-Mail unter guide@heidelberg-marketing.de oder direkt in den Tourist Informationen erhältlich. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfiehlt sich eine Vorab-Reservierung.

