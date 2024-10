Germersheim – Landrat unterstützt die Seniorenarbeit der Gruppe AnStoß e.V. mit Spende aus Sparkassenstiftung

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einer Spende in Höhe von jeweils 1.000 Euro unterstützen Landrat Dr. Fritz Brechtel und die Sparkasse Südpfalz die ehrenamtliche Arbeit der Gruppe Anstoß e.V. „Die Gruppe AnStoß leistet seit vielen Jahren eine enorm wichtige Seniorenarbeit. Es sind ganz unterschiedliche Angebote für die verschiedensten Interessen und Möglichkeiten. Menschen mit ganz verschiedenen, altersbedingten Einschränkungen können sich treffen, teilhaben, Gemeinschaft erfahren und an Aktivitäten teilnehmen, die für sie alleine nicht mehr zu schaffen wären – oder in der Gruppe einfach mehr Spaß machen. So werden nicht zuletzt auch Menschen aus ihrer Einsamkeit geholt“, so Landrat Brechtel bei der Scheckübergabe in Rülzheim.

Während der Corona-Pandemie hatte AnStoß e.V. die Arbeit gezwungenermaßen eingestellt. Diesen Herbst startet die Gruppe mit neuer Kraft und neuem Programm wieder voll durch. Dabei setzen die Verantwortlichen auf Altbewährtes wie z.B. gemeinsame Theater- und Kinobesuche – doch auch neue Projekte sind geplant.

„Wir erleben bei unseren Angeboten, dass die Leute aufblühen, die gemeinsame Zeit genießen und auch an Aktivitäten teilnehmen, die sie alleine gar nicht machen würden“, berichtet Sarah Börckel, Vereinsvorsitzende AnStoß e.V.

„Für ein erfülltes Leben im Alter sind gemeinschaftliche Unternehmungen sehr wichtig. Gemeinsam mit Gleichgesinnten wagt man sich zudem einfacher an Neues – das hält im wahrsten Sinne des Wortes jung. Unser Anliegen als Sparkasse ist, sich für die Menschen in unserer Region stark zu machen. Ich freue mich daher sehr, dass wir das große und bereits seit 25 Jahren anhaltende Engagement der Gruppe AnStoß unterstützen“, betont Svend Larsen, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz.

Zur Gruppe AnStoß e.V.

Seit 1999 ist die Gruppe AnStoß e.V. in den Verbandsgemeinden Rülzheim, Bellheim und Jockgrim aktiv. Sie organisiert und veranstaltet Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote, um niedrigschwellig, generationsübergreifend und über einzelne Gemeinden hinaus gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Dazu zählen u.a. Fahrten ins Badische Staatstheater, gemeinsame Kinobesuche oder die Gruppenteilnahme an weiteren Kulturveranstaltungen. Mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit ist die Gruppe AnStoß e.V. ein Vorreiter der hiesigen Seniorenarbeit. Für Menschen mit wenig finanziellen Ressourcen sind die Angebote der Gruppe kostenfrei. Wer sich ehrenamtlich beim Verein engagieren möchte, kann sich direkt an Sarah Börckel (Vorsitzende), Tel. 07275/ 94 87 775 oder ihre Stellvertreterin Stephanie Geiger, Tel. 07272/ 75 03 42 wenden oder eine E-Mail an Verein.Anstoss@web.de schreiben.

Das Foto zeigt v.l.n.r.: Svend Larsen, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz; Fritz Knutas, Vereinsmitglied und Inklusionsbeauftragter der Verbandsgemeinde Rülzheim; Stephanie Geiger, stellvertretende Vorsitzende AnStoß e.V.; Vereinsvorsitzende Sarah Börckel und Landrat Dr. Fritz Brechtel.

Kreisverwaltung Germersheim